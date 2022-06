Découvrir le Gard, sites incontournables

Nous avons voyagé dans le sud de la France à de nombreuses reprises, mais nous n’avions pas passé beaucoup de temps dans le Gard. Le Gard fait partie du Languedoc Roussillon et est situé juste à l’ouest de la Provence.

Quel merveilleux voyage ! Nous avons séjourné dans d’excellents hôtels et chambres d’hôtes et visité de charmantes villes. Cliquez sur les liens pour en savoir plus sur chaque endroit. Nous avons commencé notre visite à Beaucaire, une petite ville qui a une longue histoire d’amour avec les taureaux et la tauromachie à la française. Nous étions là lors d’une fête du patrimoine et nous avons eu le plaisir de voir des personnes vêtues des habits traditionnels de la région reconstituer la vie du village d’antan. Dans cet article nous allons donc vous parler du Gard et de ses sites incontournables

Envie de passer de merveilleuses vacances dans le sud de la France ? Grâce à sa localisation parfaite dans la région de Lunel, vous pourrez visiter les endroits magnifiques du Gard. Découvrez dans cet article les principaux lieux magiques à visiter pour connaitre le Gard dans toute sa splendeur.

A la découverte d’Uzès

Sa situation et sa culture ont souvent amené ses habitants à la désigner comme étant dans le Gard provençal. Elle était autrefois un oppidum gallo-romain fournissant de l’eau à Nîmes. Les vestiges de son passé médiéval subsistent encore dans le centre ville.

Uzès fut le premier duché de France. Le château, « Le Duché« , dans le centre historique de la ville, appartient à la famille Crussol depuis près de 1000 ans.

Le Pont du Gard situé à Remoulins est l’un des vestiges d’architecture romaine les mieux préservés de la région. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur le plan gastronomique, Uzès et ses villages environnants, appelés « Le Pays d’Uzès« , sont le lieu où se rencontrent « la charcuterie des Cévennes, les taureaux de la Carmargue et les poissons de la Méditerranée ». C’est une région riche en huile d’olive, en ail, en thym, en romarin et en feuilles de laurier, qui donne du goût aux nombreux plats du sud de la France.

Visite de la grotte de Trabuc

La grotte de trabuc offre un spectacle grandeur nature digne d'un patrimoine incontournable. C'est un site riche en histoire et en minéraux à visiter absolument. Vous passerez un super moment sous terre et vous apprendrez beaucoup au sujet d'un tel édifice. Tel un paradis minéral authentique et préservé, cette grotte a été sculptée par le travail des eaux au fil du temps. Une véritable immersion souterraine sur un parcours lumineux, sécurisé et guidé.

Découvrir la Bambouseraie d’Anduze

Cet endroit est une pure merveille du Gard. La Bambouseraie est classée parmi les plus beaux jardins de France. Vivez un voyage inattendu en la découvrant en Cévennes. Elle vous fera connaitre une expérience spéciale de complicité avec mère Nature. Jardin botanique de son état, elle est une immense galerie de plus d’un millier de variétés de bambous, plantes et arbres.

Cette richesse fait d’elle un lieu exclusif. Vous avez la possibilité d’y faire de riches découvertes et surprises chaque nouvelle saison. Ne ratez surtout pas cette exceptionnelle occasion de ressentir et de vivre la nature en mouvement perpétuel.

La Camargue, Aigues-Mortes

Réservez un gîte dans le gard pour partir à la découverte de ce lieu gardois. Profitez en couple, en solo ou en famille de ce prestigieux endroit touristique. Vous pourrez y voir des remparts monumentaux et le chemin de ronde. Promenez-vous au cœur des marais et faites une balade près des salins et de la Camargue.

Vous ne tirerez que du plaisir à découvrir cette cité animée par de nombreux artisans d’art et des ateliers d’artistes. La majestueuse tour de Constance est l’ancienne résidence du roi Saint Louis. Elle se situe également dans les Aigues-Mortes.

Le point culminant : mont Aigoual

Situé au sommet du Gard, le mont Aigoual est le point culminant du département du Gard. Il domine le versant sur l’arc cévenol et sa climatologie est exceptionnelle. Réputé pour ses randonnées, ce massif a plus d’une vingtaine de sentiers à visiter et à découvrir. Aujourd’hui, il est désigné comme une station nature 4 saisons à cause de la mise en place de nombreux parcours pour les sportifs.

L’Aigoual regorge de forêts offrant calme et détente. Au sommet du mont, le site météorologique domine et laisse porter le regard à 360 ° jusqu’à la mer méditerranée. Parcourez sur des kilomètres des sentiers et chemins balisés. En cheval, à vélo ou en raquette, vous passerez de bons moments.

Grand site de France, le cirque de Navacelles

Situé non loin de Montpellier en Occitanie, le cirque de Navacelles est le quinzième grand site de France. Il est semblable à un majestueux méandre et il est séparé par des parois calcaires. Rendez-vous-y pour une gaieté assurée pendant votre séjour.

En somme, le Gard est un nid d'immenses merveilles naturelles. De nombreux édifices y sont érigés avec des sites touristiques hors pair.