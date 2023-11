Les aéroports en région Occitanie

La région Occitanie est un territoire riche en diversité, tant sur le plan culturel que géographique. Ses aéroports, répartis stratégiquement à travers la région, jouent un rôle crucial dans le développement économique, touristique et social de cette vaste zone. De l’aéroport international de Toulouse-Blagnac, véritable hub aérien dynamique, aux aéroports régionaux comme ceux de Montpellier, Nîmes, et Perpignan, chacun contribue à sa manière à connecter cette région pittoresque au reste du monde.

Ces aéroports ne sont pas seulement des points de transit ; ils sont les portails d’une région qui allie histoire, innovation et beauté naturelle. Chaque aéroport, avec ses spécificités, reflète une facette de l’Occitanie : de l’effervescence technologique de Toulouse, capitale européenne de l’aéronautique, à la tranquillité des paysages de la Vallée de la Dordogne, en passant par le charme méditerranéen de Montpellier.

L’Occitanie, grâce à son réseau aéroportuaire, offre une accessibilité remarquable, facilitant les voyages d’affaires et de loisirs. Ces aéroports sont des vecteurs de croissance, attirant investisseurs et touristes, et jouent un rôle significatif dans l’économie locale. Ils sont aussi des lieux de rencontre, où se croisent les cultures et les histoires, témoignant de l’ouverture de la région sur le monde.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac, porte d’entrée majeure de l’Occitanie

L’aéroport de Toulouse-Blagnac se distingue comme le principal hub aérien de la région Occitanie. Sa position stratégique et ses installations modernes en font un point de convergence essentiel pour les voyageurs internationaux et nationaux.

Caractéristiques et importance de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

Connexions et Destinations : Il offre une multitude de liaisons, tant nationales qu'internationales, facilitant ainsi l'accès à la région Occitanie depuis de nombreux points du globe.

Rôle Économique et Touristique : En tant que porte d'entrée principale, cet aéroport joue un rôle crucial dans le développement économique et touristique de la région, attirant voyageurs d'affaires et touristes.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac se dresse comme le cœur battant de l’aviation en Occitanie. En 2023, il accueille 28 compagnies aériennes, desservant 60 destinations (44 lignes internationales, 16 nationales). Avec un trafic passagers en constante augmentation, passant à 7.037.150 en 2022, cet aéroport est un acteur majeur du développement régional. Sa gestion par une société aéroportuaire témoigne de son importance stratégique, tant pour le tourisme que pour l’économie locale

L’Impact d’Airbus

Toulouse, souvent surnommée la « Capitale de l’Aéronautique« , doit une part significative de sa renommée et de son développement économique à Airbus, le géant de l’industrie aéronautique. Situé à proximité immédiate de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le siège d’Airbus est plus qu’un simple site industriel ; c’est un symbole de l’innovation et de l’excellence technologique. L’impact d’Airbus sur la région se mesure non seulement en termes d’emplois directs et indirects générés, mais aussi par son influence sur l’attractivité internationale de Toulouse. L’aéroport de Toulouse-Blagnac, en tant que voisin immédiat et partenaire logistique, bénéficie directement de cette proximité. Il sert de plaque tournante pour les affaires et l’industrie, attirant des professionnels et des visiteurs du monde entier, désireux de découvrir le cœur battant de l’aéronautique européenne.

Destinations directes depuis Toulouse-Blagnac

Pays Ville/Destination Fréquence et Compagnie Aérienne Algérie Alger 5 vols/semaine – Air Algérie, 1 vol/semaine – Air France Oran 6 vols/semaine – Air Algérie, 1 vol/semaine – Air France Allemagne Francfort 2 à 3 vols/jour – Lufthansa Munich 2 à 3 vols/jour – Lufthansa Angleterre Londres-Heathrow 2 à 3 vols/jour – British Airways Londres-Stansted 2 vols/jour – Ryanair Londres-Gatwick jusqu’à 10 vols/semaine – easyJet Bristol 3 vols/semaine – easyJet Birmingham 2 vols/semaine – Ryanair Belgique Bruxelles 2 à 3 vols/jour – Brussels Airlines Charleroi 8 vols/semaine – Ryanair Ecosse Edimbourg 2 vols/semaine – Ryanair Egypte Le Caire / Louxor Vol spécial le 5 Février 2023 Espagne Grande Canarie 2 vols/semaine – Binter Canarias, 1 vol/semaine Volotea Malaga 2 vols/semaine pour les fêtes de Noël – Volotea Madrid 3 vols/jour – Iberia, 2 vols/semaine à Noel – Volotea Alicante 2 vols/semaine – Ryanair Séville 2 vols/semaine – Ryanair Lanzarote 1 vol/semaine – Volotea Fuerteventura 1 vol/semaine – Volotea Tenerife 1 à 2 vols/semaine – Volotea, 2 vols/semaine – Ryanair France Paris-Orly jusqu’à 20 vols/jour – Air France, jusqu’à 7 vols/jour – easyJet Paris-CDG jusqu’à 7 vols/jour – Air France Brest 2 vols/semaine – Transavia Rennes Jusqu’à 7 vols/semaine – easyJet, 5 vols/semaine – Chalair Ajaccio 2 vols/semaine – Air Corsica, 2 vols/semaine pour Noël – Volotea Bastia 2 vols/semaine pour les fêtes de Noël – Volotea Caen 2 vols/semaine – Volotea Lille jusqu’à 3 vols/jour – easyJet, 4 vols/semaine – Volotea Lorient 5 vols/semaine – AGP Airlines Lyon jusqu’à 3 vols/jour – Air France, jusqu’à 3 vols/jour – easyJet Marseille 23 vols/semaine – Twinjet, 10 vols/semaine – Chalair Metz-Nancy 9 vols/semaine – Twinjet Mulhouse-Bâle jusqu’à 6 vols/semaine – easyJet Nantes 4 vols/semaine – Volotea, jusqu’à 3 vols/jour – easyJet, 5 vols/semaine – Chalair Nice jusqu’à 2 vols/jour – easyJet Strasbourg 12 vols/semaine – Volotea Irlande Dublin 4 vols/semaine – Ryanair + 4 vols ponctuels avec Aer Lingus Italie Milan-Bergame 2 vols/semaine – Ryanair Venise 2 vols/semaine – Ryanair Rome 2 vols/semaine – Ryanair Naples 2 vols/semaine – Ryanair Luxembourg Luxembourg 2 vols/semaine – Ryanair, 2 vols/semaine pour Noël – Volotea Malte La Valette 2 vols/semaine – Ryanair Maroc Agadir 2 vols/semaine – Ryanair Tanger 2 vols/semaine – Ryanair Oujda 2 vols/semaine – Ryanair Fès 2 vols/semaine – Air Arabia Maroc, 2 vols/semaine – Ryanair Casablanca 4 à 6 vols/semaine – Royal Air Maroc, 2 vols/semaine – Air Arabia Maroc Marrakech Jusqu’à 6 vols/semaine – easyJet, 4 vols/semaine – Ryanair Rabat 2 vols/semaine – Ryanair Pays-Bas Amsterdam 3 vols/jour – KLM Pologne Cracovie 2 vols/semaine – Ryanair Portugal Lisbonne 1 à 2 vols/jour – TAP, 4 vols/semaine – Ryanair, 5 vols/semaine – easyJet Porto jusqu’à 6 vols/semaine – easyJet, 4 vols/semaine – Ryanair République Tchèque Prague 2 vols/semaine – Volotea Suisse Genève 6 vols/semaine + 1 vol hebdomadaire en vacances – easyJet Tunisie Tunis 4 vols/semaine – Tunisair, 2 vols/semaine – Nouvelair Turquie Istanbul Jusqu’à 7 vols/semaine – Turkish Airlines

Montpellier Méditerranée, l’autre aéroport international de la région

L’Aéroport Montpellier Méditerranée se trouve dans une position privilégiée, niché au centre de l’arc méditerranéen. Il est parfaitement placé à égale distance entre la Provence et la Catalogne, le long du littoral de la région Occitanie.

Montpellier-Méditerranée est un acteur clé dans le réseau des aéroports de la région Occitanie. Ce hub stratégique, qui relie Montpellier au reste de la France et à de nombreuses destinations internationales, joue un rôle essentiel dans le développement économique et touristique de la région. Avec une architecture moderne et des installations accueillantes, l’aéroport offre une expérience de voyage agréable et efficace à ses passagers.

Avec 16 compagnies aériennes et 30 destinations en 2023, l’aéroport de Montpellier est un hub significatif pour la région. Sa fréquentation a grimpé de 1.849.410 passagers en 2022, reflétant son rôle croissant dans le tourisme et les affaires. Géré par une société aéroportuaire, il est un point d’entrée privilégié pour les visiteurs du littoral méditerranéen.

Destinations directes depuis l’aéroport Montpellier Méditerranée

Pays Destination Fréquence des Vols Période Compagnie(s) Aérienne(s) FRANCE Brest Jusqu’à 6 vols/semaine Toute l’année Volotea Caen Jusqu’à 4 vols/semaine Toute l’année Volotea Lille Jusqu’à 6 vols/semaine Toute l’année Volotea Nantes Jusqu’à 2 vols/jour Toute l’année Volotea Paris CDG 4 vols/jour Toute l’année Air France Paris Orly Jusqu’à 3 vols/jour Toute l’année Transavia France Strasbourg Jusqu’à 6 vols/semaine Toute l’année Volotea ALGÉRIE Alger 3 vols/semaine Toute l’année Air Algérie, Transavia France Oran 3 vols/semaine Toute l’année Air Algérie, Transavia France ESPAGNE Séville 2 vols/semaine Toute l’année Transavia France ITALIE Rome Fiumicino 2 vols/semaine Toute l’année Transavia France LUXEMBOURG Luxembourg 2 vols/semaine Toute l’année Luxair MAROC Casablanca 2 vols/semaine Toute l’année Air Arabia, Royal Air Maroc Fès 5 vols/semaine Toute l’année Air Arabia Marrakech Jusqu’à 3 vols/semaine Toute l’année Transavia France Nador 2 vols/semaine Toute l’année Air Arabia Oujda 2 vols/semaine De juin à septembre Air Arabia Tanger 1 vol/semaine Toute l’année Air Arabia PAYS-BAS Amsterdam Jusqu’à 1 vol/jour Toute l’année Klm ROYAUME-UNI Londres Gatwick Jusqu’à 1 vol/jour Toute l’année easyJet, British Airways Londres Luton 3 vols/semaine De juin à septembre easyJet Europe SUISSE Bâle-Mulhouse 2 vols/semaine Toute l’année easyJet Switzerland TUNISIE Tunis 1 vol/semaine Toute l’année

Les autres aéroports en région l’Occitanie

Après avoir exploré les dynamiques et les développements significatifs des aéroports majeurs de Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée, il est essentiel de se pencher sur les autres aéroports régionaux d’Occitanie. Ces infrastructures, bien que plus modestes en taille, jouent un rôle crucial dans le maillage territorial et le développement économique de la région. Chacun, avec ses particularités et ses défis, contribue à façonner le paysage aéronautique de l’Occitanie, reflétant la diversité et la richesse de cette région.

Aéroport de Nîmes (Gard)

Porte d’entrée vers le sud-est de l’Occitanie, l’aéroport de Nîmes-Garons est un hub stratégique. Il offre un accès facile à des sites historiques comme le Pont du Gard et la ville de Nîmes, riche en patrimoine architectural.

Avec une seule compagnie aérienne et 4 destinations en 2016, l’aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes est un acteur modeste mais vital pour la région du Gard. Il a vu passer 217,481 passagers en 2017, un chiffre en légère hausse. Sa gestion en délégation de service public reflète son rôle dans le développement économique local.

Aéroport de Béziers-Cap d’Agde (Hérault)

Cet aéroport, situé entre Vias et Portiragnes, offre un accès privilégié au « triangle d’or » de Béziers Méditerranée Cap d’Agde. Il est un point de départ idéal pour explorer les écluses de Fonserannes et la ville de Pézenas.

Avec une compagnie aérienne et neuf destinations en 2016, l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde en Languedoc joue un rôle essentiel dans la connectivité de la région. En 2017, il a accueilli 233,417 passagers, témoignant de son importance croissante. Sa gestion en régie directe souligne son implication dans le dynamisme économique local.

Aéroport de Carcassonne (Aude)

Avec environ 30 000 mouvements d’avions par an, cet aéroport rénové en 2010 est un passage obligé pour découvrir la célèbre cité de Carcassonne et les châteaux cathares de la région.

L’Aéroport Carcassonne-Sud de France, géré par Transdev sous l’égide de la région Occitanie, représente un maillon important dans le réseau aéroportuaire régional. Avec trois compagnies aériennes et dix destinations en 2016, il a joué un rôle crucial dans la desserte aérienne de la région. En 2017, l’aéroport a vu transiter 398,183 passagers, démontrant son attractivité et son importance stratégique pour le tourisme et l’économie locale.

Aéroport de Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Ce complexe aéroportuaire, avec ses 2 pistes et son bâtiment central, est le dernier aéroport français avant l’Espagne sur la côte méditerranéenne. L’Aéroport Perpignan-Sud de France, géré par Transdev en collaboration avec le syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan, est un acteur clé dans le paysage aéroportuaire de l’Occitanie. En 2016, il a accueilli sept compagnies aériennes et proposé quatorze destinations, reflétant son rôle dynamique dans la connectivité régionale. Avec 410,323 passagers en 2017, cet aéroport démontre son importance croissante pour le tourisme et le commerce dans la région.

Aéroport de Castres (Tarn)

L’Aéroport Castres-Mazamet, bien que de taille modeste, joue un rôle significatif dans la région. En 2016, il opérait avec une seule compagnie aérienne et offrait deux destinations, mettant en lumière son rôle ciblé mais essentiel dans la desserte locale. En 2017, l’aéroport a enregistré 46,118 passagers, soulignant son importance pour la mobilité et l’économie de la zone environnante. Sa gestion par une régie syndicat mixte illustre son intégration et son soutien au développement régional.

Aéroport de Rodez (Aveyron)

Situé à 12 km au nord-ouest de Rodez, cet aéroport est un point d’entrée stratégique pour l’Aveyron, offrant un accès facile à des sites comme le Viaduc de Millau.

L’Aéroport Rodez-Aveyron, situé dans le cœur de la région Occitanie, est un hub aérien vital pour le département de l’Aveyron. Avec deux compagnies aériennes et trois destinations en 2016, cet aéroport joue un rôle crucial dans la connectivité de la région, en particulier pour les zones rurales et éloignées. En 2017, il a accueilli 78,500 passagers, témoignant de son importance pour le tourisme local et les voyages d’affaires. Sa gestion par une régie syndicat mixte souligne son engagement envers le développement économique et la mobilité régionale.

Aéroport de Tarbes (Hautes-Pyrénées)

L’Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, situé dans les Hautes-Pyrénées, est un maillon essentiel de l’infrastructure aérienne de la région Occitanie. En 2016, il opérait avec cinq compagnies aériennes et proposait huit destinations, reflétant son rôle important dans la desserte de la région. L’aéroport a connu une augmentation significative de son trafic, passant de 371,317 passagers en 2015 à 434,619 en 2017. Cette croissance témoigne de son attractivité et de son importance pour le tourisme, notamment pour les pèlerinages à Lourdes. Sa gestion en délégation de service public par le syndicat mixte Pyrenia souligne son rôle stratégique dans le développement économique et touristique local.

Aéroport de Brive-Souillac (Lot)

L’Aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, situé dans le département du Lot, est un acteur clé pour la connectivité aérienne de la région Occitanie. Avec deux compagnies aériennes et trois destinations en 2016, cet aéroport joue un rôle important dans le tourisme et les affaires locales. En 2017, il a accueilli 66,394 passagers, un chiffre qui, bien que modeste, est crucial pour l’économie locale. Sa gestion par une régie syndicat mixte met en lumière son engagement envers le développement régional et l’accessibilité des zones rurales. Cet aéroport est un point d’entrée stratégique pour les visiteurs de la Vallée de la Dordogne, une région réputée pour son patrimoine naturel et historique.

Les aéroports en région Occitanie ne sont pas seulement des points d’arrivée ou de départ ; ils sont les portes d’entrée vers un territoire riche en histoire, culture et beautés naturelles. Chaque aéroport, avec ses spécificités et sa proximité avec des sites d’intérêt, joue un rôle clé dans la découverte de cette magnifique région française. Que ce soit pour un voyage d’affaires, une escapade culturelle ou des vacances en famille, l’Occitanie, accessible par ses nombreux aéroports, promet une expérience inoubliable.

L’avenir des aéroports en Occitanie entre dynamisme et défis

Les aéroports de la région Occitanie, avec leur diversité et leur spécificité, constituent des piliers essentiels pour le développement et la connectivité de cette zone riche et variée. Ils ont prouvé leur capacité à stimuler l’économie locale, à favoriser le tourisme, et à servir de catalyseurs pour les échanges culturels et commerciaux. Le dynamisme de grands aéroports comme celui de Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée est un témoignage éloquent de leur rôle crucial dans le tissu économique et social de la région.

Cependant, il est important de reconnaître que tous les aéroports ne partagent pas le même niveau de prospérité. Les aéroports plus petits, tels que ceux de Rodez, Nîmes, Castres, ou Carcassonne, font face à des défis significatifs. Leur petite taille et le volume limité de trafic les placent dans une situation délicate, où leur viabilité économique est constamment remise en question. Ces aéroports, malgré leur importance pour les communautés locales et leur contribution au maillage territorial, sont confrontés à des incertitudes quant à leur avenir.

Dans ce contexte, l’idée de rapprochements entre aéroports apparaît comme une stratégie potentiellement bénéfique. Ces collaborations pourraient permettre de mutualiser les ressources, d’optimiser les opérations et de développer des stratégies commerciales plus robustes. Un tel modèle de coopération pourrait non seulement sauvegarder l’existence de ces aéroports plus petits, mais aussi renforcer leur rôle dans le développement régional.

En conclusion, les aéroports d’Occitanie sont à un carrefour. Alors que certains continuent de prospérer et de se développer, d’autres luttent pour leur survie. L’avenir de ces infrastructures essentielles pourrait dépendre de leur capacité à s’adapter, à innover et à collaborer. En ces temps incertains, la solidarité et la vision stratégique seront clés pour assurer que tous les aéroports de la région continuent de servir efficacement leurs communautés et de contribuer au dynamisme de l’Occitanie.

Sources : OpenData Région Occitanie